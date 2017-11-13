﻿﻿ В Москве простились с Михаилом Задорновым

После церемонии прощания тело Задорнова, согласно его последней воле, будет доставлено в Латвию, где он будет похоронен рядом с отцом, передает ТАСС.

Родственники, друзья и поклонники писателя-сатирика Михаила Задорнова простились с ним в ритуальном зале морга клинической больницы "МЕДСИ".

Церемония продолжалась почти два часа. Первоначально предполагалось, что прощание пройдет в закрытом режиме. Однако родственники Задорнова позволили почтить память покойного и ценителям его таланта, когда с ним попрощались друзья и близкие родственники.

Открытая часть церемонии по просьбе родственников была очень скромной. Пришедшие, а их было более ста человек, возложили цветы к фотографии Михаила Задорнова. Прощание заняло порядка 20 минут, после чего зал был закрыт, и всех попросили покинуть территорию больничного комплекса.