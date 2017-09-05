﻿ Школьник выстрелил учительнице в лицо и ударил тесаком для разделки мяса

По словам педагога, нападение произошло во время урока, спустя 5-10 минут после звонка. Девятиклассник Михаил П. внезапно вынул оружие и начал ей угрожать, сообщает life.ru.

Людмила Калмыкова, пострадавшая от вооружённого нападения в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке, рассказала, как всё произошло. Учительница была госпитализирована с ушибленными ранами лобной части головы.

"Он начал кричать что-то насчёт того, что: "Я ждал этого три года", - рассказал педагог. - После этого мне выстрелили в лицо и стукнули по голове тесаком для разделки мяса."

Напомним, утром во вторник, 5 сентября, 15-летний ученик девятого класса пришёл в школу с пневматическим оружием и петардами. В классе он достал пистолет и произвёл выстрел в сторону учительницы.