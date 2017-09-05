﻿ Грузия просит у Украины выдачи Саакашвили

Ведомство передало запрос Тбилиси в Генпрокуратуру страны.

Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пишет РИА новости.

Грузинская прокуратура гарантировала Киеву, что Саакашвили не будут преследовать по политическим мотивам и не выдадут третьему государству без согласия Украины.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, ему заочно предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам. Тбилиси не раз добивался от Киева выдачи экс-президента.

В июле президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что политик предоставил недостоверные данные при получении паспорта. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Порошенко заявлял, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.

Саакашвили заявил, что вернется на Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". По его словам, властям будет трудно запретить ему въезд в страну несмотря на то, что "на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока".