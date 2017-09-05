﻿ ​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

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​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

Президент России заверил, что каждый россиянин имеет право на личное мнение и никакой фронды со стороны руководства Чечни нет.

Все граждане могут иметь собственное мнение по поводу внешней политики своей страны, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает слова главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности выступить против позиции России, если та поддержит официальные власти преимущественно буддистской Мьянмы в конфликте с мусульманами-рохинджа, пишет РБК.

«Каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается», - заявил Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС.

Он также заверил журналистов, что в недавних заявлениях Кадырова «нет никакой фронды».

«Прошу всех успокоиться, все в порядке», - подчеркнул Путин, отметив также, что власти России выступают «против любого насилия» и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

3 сентября возле посольства Мьянмы в Москве прошел многотысячный митинг, участники которого потребовали от властей Мьянмы прекратить акции против рохинджа. Несмотря на то что акция не была согласована с властями, полиция не стала препятствовать ее участникам, а глава Чечни позднее заявил в социальных сетях, что он думает о позиции Москвы по этой проблеме.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция», - сказал Кадыров.

4 сентября митинг в поддержку мусульман Мьянмы состоялся в Грозном. Согласно отчету чеченской полиции, на него собрались более миллиона человек. В тот же день Кадыров поблагодарил Путина за осуждение произвола в отношении рохинджа, отметив, что остается «верным пехотинцем» президента России, а те, кто пытается исказить смысл его слов и насмехаются над страданиями невинных, находятся «в глубокой моральной яме».

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Все комментарии (59):
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фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Меня больше улыбнуло другое: в центре Москвы проводится митинг и ни нацгвардия, ни полиция, ни многотысячная армия провокаторов (которые на митингах оппозиции устраивают драки) никак себя не проявили. Митингующих пенсионеров и сторонников Навального сразу окружают толпы "патриотов", которые вырывают плакатики и провоцируют драки, потом приезжают космонавты и упаковывают их в автозаки. А тут они трусливо сидели по квартирам и боялись выйти на улицу. Ни одной драки, ни одного столкновения с полицией, ни одного возмущенного казака "патриота" на улице, хотя в соцсетях, по обыкновению, разразился ураган возмущения и бессильной истерики по поводу перекрытых дорог и толпы мусульман. Я, конечно, понимаю, что чеченцы запросто наваляют и нацгвардии, и полиции, и любым провокаторам, но официальные лица могли хотя бы выйти и проинформировать о недопустимости проведения несанкционированного митинга.
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06.09.2017, 08:25
фото пользователя Малинка
Малинка
А меня не удивляет.Против чеченцев из дома страшно выйти.Это в Москве обычно устраивают марши против узбеков и таджиков)).Те то не сопротивляются сами по себе,да и народности такие,что не прихотливы и работяги,не зря же они все там пользуются спросом как рабочая сила.Местные своих не нанимают,а стараются узбека взять.
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06.09.2017, 08:47
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Малинка да не страшно выйти против чеченцев, зачем? они на своей земле, они россияне,а таджики и узбеки которые там в основном простые крестьяне,работяги приехавшие в поисках работы, думаете наши казахи простые поедут будут выступать? если только не напрягут и если их в одном месте не будет много мигрантов тогда только будут выступать,как в Астане недавно. Зависит от многих факторов,в данной ситуации глава ЧР поступил,как должен был поступить.
Ответить
06.09.2017, 09:05
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
россияне? да ладно? вы этого только самим москвичам не говорите lol
Ответить
06.09.2017, 09:11
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 Вы считаете чеченцы не являются россиянами? мой дядя живет в Москве с 60-х годов, могу у него спросить.
Ответить
06.09.2017, 09:27
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 " Я, конечно, понимаю, что чеченцы запросто наваляют и нацгвардии, и полиции, и любым провокаторам, но официальные лица могли хотя бы выйти и проинформировать о недопустимости проведения несанкционированного митинга"----------Сотрудник полиции(росгвардии) считается оф.представителем?
Ответить
06.09.2017, 09:02
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
они стояли в подворотнях
Ответить
06.09.2017, 09:05
фото пользователя taxsist2
taxsist2
taxsist2 они стояли перед митингующими, вопрос они являются ли оф.представителем? 
Ответить
06.09.2017, 09:24
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Конечно, и полиция и росгвардия. Вы хотите сказать, что они  предупреждали мусульман о недопустимости проведения несанкционированного митинга и пытались разогнать их?
Ответить
06.09.2017, 10:06
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800Я, конечно, понимаю, что чеченцы запросто наваляют и нацгвардии, и полиции, и любым провокаторам, но официальные лица могли хотя бы выйти и проинформировать о недопустимости проведения несанкционированного митинга.06.09.2017, 08:25--- я хотел ответить на это Ваше утверждение тем,что сотрудник (полковник или п/п) на видео перед митингующими обьявляет, уважаемые Ваш митинг несанкионированный и незаконный. Просто хотел уточнить может Вы считаете,офицера не оф.представителем.
Ответить
06.09.2017, 10:10
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Чтобы понять мой первый комментарий, надо очень мало - посмотреть как ОБЫЧНО разгоняются митинги и пикеты не согласованные с властями города.
Ответить
06.09.2017, 10:20
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 оппозиционные митинги, они в большинстве нацелены на смену власти про эти акции имеете ввиду? Видимо здесь нет подоплеки смены режима и т.л, не буду филосовствовать, Ваш комментарий никто из оф. представителей власти не предупредил о том,что митинг не санкционированный, боялись,что наваляют чеченцы, я его так понял. Исходя из Ваших постов ранее высказываемых по политике Кремля, мне кажется Вы пытаетесь использовать,как критику власти, я на видео по митингу видел предупреждение о том,что несанкционированный митинг и незаконный и думаю также много раз говорили, может просто на видео не попало или не показали, но по факту есть на видео предуперждение и объявление митингующим.
Ответить
06.09.2017, 10:46
фото пользователя TatyanaD
TatyanaD
Ой, да ладно... У кого есть мозг, понимают, что в ситуации Мьянме совсем другие кукловоды. И этот непрекращающийся конфликт им выгоден. Поэтому, разогревать его будут ещё долго и делать всё, чтоб оң не утих. А то, что другие страны туда не лезут, это потому что не хотят бороться с ветряными мельницами.
Ответить
06.09.2017, 09:25
фото пользователя taxsist2
taxsist2
TatyanaD почему ветряными мельницами не хотят бороться? получается лезть в ЧР на уровне президентов других стран и журналистов по проблеме ущемления прав геев норма,а прекратить убийства массовые детей,стариков(официально подтвержденных) это не стоит, борьба с ветряными мельницами? Если там есть террористы,чего не могу отрицать то их наказания никто не оспаривает однако там идет именно зачистка по религиозной принадлежности, молчание и равнодушие поражает. Можно согласится,что подогревается,возможно вбросы, однако это не является основанием,чтобы не вмешиваться.  
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06.09.2017, 09:31
фото пользователя 1870
1870
Ключевая фраза статьи - «Прошу всех успокоиться, все в порядке», - подчеркнул Путин, отметив также, что власти России выступают «против любого насилия» и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.
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06.09.2017, 10:11
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870  резолюция Совбеза ООН блокируется со стороны России и Китая. Ну, а пока власти Мьянмы наводят порядок)) под девизом свободная зона от мусульман,
Ответить
06.09.2017, 10:16
фото пользователя 1870
1870
знаю. И это их право
Ответить
06.09.2017, 10:18
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 да также,как и право граждан страны высказывать свои мнения по этому вопросу, в т.ч организовывая митинги.
Ответить
06.09.2017, 10:48
фото пользователя 1870
1870
несомненно, в рамках безопасности для окружающих
Ответить
06.09.2017, 10:49
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 да, никто из окружающих во время митинга не пострадал, митингующие призывали власти отреагировать на геноцид против мусульман.
Ответить
06.09.2017, 10:52
фото пользователя 1870
1870
taxsist2, речь не об этом митинге конкретно. В общем. Этот митинг не сравнить с провокацией Наврального, например.
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06.09.2017, 10:54
фото пользователя 1870
1870
Земляки, определенно ВВС второй день удивляет. Статья - "Серфер с камерой: фейковый военкор, который никогда не был на войне". Не буду пересказ излагать, но вкратце - липовые фотки с места событий, рассылал, как написали ВВС, "привлекательный блондин. Еще в юные годы он пережил сексуальное насилие, успешно поборол лейкемию, позднее взял в руки камеру и стал фотографом ООН, а теперь его фотографии из горячих точек планеты и лагерей для беженцев нарасхват в ведущих фотоагентствах мира"...
ПС. Есть о чем задуматься. Еще одна 5 западу.
Ответить
06.09.2017, 10:43
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Мурад Мусаев: Побывал я там однажды – в январе 2017 года. Я был там как адвокат, откликнувшись на призыв местных жителей о помощи. Призыв этот распространялся довольно активно в социальных сетях после прошлого обострения конфликта в Аракане (или в Северном Ракхайне, как это место называют бирманцы). Это была благотворительная акция по оказанию правовой помощи, которая продолжается и по сей день.
Ответить
06.09.2017, 10:49
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Мумин Шакиров: А вы были в составе делегации? Или вы были юристом-одиночкой?

Мурад Мусаев: Я был один. Задумывалось все иначе, но после подробных описаний того, какая там ситуация, я решил никем больше, кроме себя самого, не рисковать – все-таки слишком велика была ответственность за младших коллег, которые собирались меня сопровождать.

Собственно, основная цель заключалась в том, чтобы проверить информацию, которая распространяется через социальные сети. Слишком много ужасов было в видеороликах и на фотографиях. Верилось с трудом, что такое возможно в начале XXI века.

Ответить
06.09.2017, 10:49
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Мурад Мусаев: В первую очередь мы убедились в том, что видеоролики и фотографии не лгут. И после полугода изысканий я, как юрист, могу сказать, что там происходит геноцид людей, которых именуют рохинджа.К сожалению, физическим истреблением рохинджа уже на протяжении многих десятилетий заняты как представители власти, так и представители местного буддистского духовенства. У этого движения есть довольно известный духовный лидер, один из авторитетнейших религиозных деятелей Мьянмы – Вирату. Это человек, который нисколько не скрывает своего отношения к мусульманам, в частности к рохинджа, он призывает всех желающих (и нежелающих) к тому, чтобы истреблять мусульман на территории Бирмы, в частности Аракана.
Ответить
06.09.2017, 10:50
фото пользователя 1870
1870
это субъективный взгляд одного человека. Комиссия, уполномоченная ООН нужна. Хотя что они решают...
Ответить
06.09.2017, 10:51
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 да, а резолюцию,комиссию блокирует Россия и Китайsmileзамкнутый круг получается да)) 
Ответить
06.09.2017, 10:54
фото пользователя taxsist2
taxsist2
субъективный взгляд одного человека? а взгляд тысяч мусульман по всему миру, взгляд главы ЧР, Турции, Ирана это тоже субъективный взгляд? или можно принимать некоторые мнения, а другие нет? права ущемления по языковому на одной территории, суверенного государства когда возникала, позиция была другая сообщества нашего.
Ответить
06.09.2017, 10:58
фото пользователя 1870
1870
ну это субъективное мнение опять же ваше. Не надо путать комиссию с "миротворческой операцией". Мурад - это тысяча... рука миллионопалая. Кого он представил...?
Ответить
06.09.2017, 11:00
фото пользователя taxsist2
taxsist2
)) там не один Мурад в студии, он гражданин российской федерации, который был на месте событий, есть видео с мест событий, когда на 1 канале показали сюжет с расптым мальчиком, никто не говорил надо проверять информацию,а сейчас по ОФИЦИАЛЬНЫМ данным самих же прав.войск информация идет о гибели мирных жителей, от тех кто смог переплыть и не смог переплыть спросите, у трупов детей и женщин, субъективное мнение, кого Вы оправдываете?
Ответить
06.09.2017, 11:10
фото пользователя 1870
1870
Опять непонятно. Тогда другим боком - кто его уполномочил, омандатил. Повторяю цитатой - «Прошу всех успокоиться, все в порядке» - подчеркнул Путин.
Ответить
06.09.2017, 11:13
фото пользователя taxsist2
taxsist2
все в порядке когда убивают людей по нац.признаку или религиозному составляющей, другим боком? плохо когда видите убийства мирных людей и делите на бока, ок, запомните эти высказывания, все в этом мире ходит кругом. Когда в Одессе сжигали людей в зданиях были те кто говорил все порядке успокойтесь они же бандиты..
Ответить
06.09.2017, 11:07
фото пользователя 1870
1870
и кто это сказал. И кто же все-таки.
Ответить
06.09.2017, 11:33
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
1870. О да, мы помним реакцию некоторых местных комментаторов на те события. Ну и конечно высказывания тех, кто это организовывал тоже.
Ответить
06.09.2017, 11:13
фото пользователя 1870
1870
запамятовал, хотел освежить, если другие помогут.
Ответить
06.09.2017, 11:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2
чтобы миротворческую или какую либо операцию начать надо принять решение,а тут позиция стран не вмешательство, о какой комиссии Вы говорите?
Ответить
06.09.2017, 11:04
фото пользователя 1870
1870
так о чем речь. Дважды два четыре. Никто не мешает ООН с этого именно начать самой.
Ответить
06.09.2017, 11:06
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ООН не может зайти туда пока Россия и Китай блокирует резолюцию, Вы ведь не настолько наивны, даже блокируются гуманитарные организации на этой территории. Не могу отрицать,что возможно и даже скорее всего есть большая политика в данной ситуации но невмешательство еще хуже.
Ответить
06.09.2017, 11:09
фото пользователя 1870
1870

Зима 2008 года. "МИД России считает, что обсуждение ситуации в Мьянме в СБ ООН, предложенное США, является контрпродуктивным. "Не отрицая наличия проблем в Мьянме, считаем, что ситуация в этой стране не представляет угрозы ни международному, ни региональному миру", - заявили в МИД РФ.

Россия считает, что все отмеченные в проекте документа проблемы в соответствии с уставом ООН должны разрешаться на уровне Генеральной ассамблеи, ее третьего комитета, Совета по правам человека и другими органами ООН. Аналогичную позицию выразил накануне ожидаемого голосования МИД Китая. А постпред страны в ООН на этой неделе заявил журналистам, что намерен наложить вето на документ, который только осложнит ситуацию в регионе".


ПС. Как видим, на все проблемы есть свой уровень решения.

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06.09.2017, 11:11
фото пользователя taxsist2
taxsist2
"Не отрицая наличия проблем в Мьянме, считаем, что ситуация в этой стране не представляет угрозы ни международному, ни региональному миру", - заявили в МИД РФ.-- никто не отрицает,что ситуация в Мьянме не угрожает ни Вам ни мне, ситуация по Украине тоже ни мне ни Вам не угрожает да и еще много мест где наши и соседи выразили свои позиции хотя мне и вам не угрожало. Просто в этой стране сейчас убивают людей, про признаку того,что они мусульмане, их истребят если позиция будет такой мол ситуация не угрожает остальному миру... Возможно эта позиция имела место в 2008 году, но сейчас российские мусульмане высказывают свою позицию, региональному миру уже есть некоторая угроза.
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06.09.2017, 11:17
фото пользователя 1870
1870
надеюсь мы дадим возможность им разобраться самим. Если попросят помочь - желающие всегда найдутся.
Ответить
06.09.2017, 11:19
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870, мы это кто? наше мнение побоку, мы лишь обсуждаем, дать разбираться самим(главам) это дать сильным войскам уничтожить под соусом борьбы с террористами все население рохинья,давайте говорить, как есть. В таком случае так и надо говорить,что мол если в какой-то стране начнется заваруха то туда лезть не надо если по признакам религии или другим правительство решить зачистить территории? Пусть закроют границы чтобы никто не побежал и угрозу региональному и международному миру не создавал и в принципе остальное уже нас не касается, можно вкупе отключить интернет и не пускать журналистов,чтобы не просочилось видео для сердобольных соседей. вчера в Актобе зелло видел,как мужик избивает жену у себя во дворе, у нее маленькие дети, женщина снимала,выложила,вызвала полицию, зачем она так делает, это ведь чужая территория, он муж, надо было дать самим разобраться.
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06.09.2017, 11:27
фото пользователя 1870
1870
Мы - это таксист, нокиа, малинка, я, в общем и целом здесь имевшие честь отписаться.
Ответить
06.09.2017, 11:30
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Их убивают не потому что они мусульмане.
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06.09.2017, 11:22
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Tony Montana, ну давайте просветите)) учтите,что у Вас субъективный взгляд,как и у всех кто сам лично там не был
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06.09.2017, 11:26
фото пользователя 1870
1870

Так вот именно. Как думаете на что намекает ВВС излагая вот это - «Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из "Армии спасения рохинджа Аракана" (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей. Руководство Мьянмы утверждает, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают какую бы то ни было связь с терроризмом. После этого войска приступили к антитеррористической операции. Военные Мьянмы сообщили, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн были убиты около 400 человек и почти все они – боевики».

Ответить
06.09.2017, 11:28
фото пользователя taxsist2
taxsist2
в т.ч дети,женщины и старики?  https://www.youtube.com/watch?v=p0nn7Ra7WNI
https://www.youtube.com/watch?v=dt6L_sdPUAs
https://www.youtube.com/watch?v=_aMn_mSIx74
Ответить
06.09.2017, 11:36
фото пользователя 1870
1870
это к ВВС...
Ответить
06.09.2017, 11:32
фото пользователя Keks1
Keks1
Таксист, я что-то не могу понять, зачем т.н. "Араканская армия спасения рохинджа" бучу подняла и начала беспредельничать? По религиозным мотивам? Или у них были какие-то другие цели? 
Ответить
06.09.2017, 11:35
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Keks1 кто знает их цели, откуда мне знать, сейчас говорят мол зачем, мол провокация была в нужное время и для каких то целей, такие же были варианты когда у нас 5 июня были события. Однако уходить от того,что происходить, знаете юристы которые участвуют в прениях, в настоящих судах с присяжными и т.д там важно мнение преломить, сейчас вспомнил одну ситуацию читал в сети, когда одного из глав мафии обвиняли в убийстве полисмена, то адвокат  понимал,что это
Ответить
06.09.2017, 11:47
фото пользователя taxsist2
taxsist2
 почти 100% смертная казнь, тогда он сказал, если не можешь доказать невиновность и поставить под сомнение доводы обвинения то надо замарать так пострадавшего,чтобы он не казался лучше преступника и откапал на полимена его фотки, высказывания, нарушения по работе, проблоемы в семье и даже давний инцидент по молодости когда возбуждали дело по обвинению насилия в отношении задержанного. Это преподнесли так,что полисмен,как полисмен уже не выглядел, и преступиник избежал наказания. Также в данной ситуации льется большой поток информации, специально или нет, вопрос, но много экпертов которые указывают,что мол рохинья заслуживают того,как сейчас с ними поступают войска.
Ответить
06.09.2017, 11:47
фото пользователя Keks1
Keks1
Таксист, если абстрагироваться от того, что рохинья - братья по вере и прочего религиозного мракобесия, то остается только факт, что террористы начали беспредельничать и получили адекватный ответ от силовых структур. И не из-за того, что они принадлежат к иной конфессии, а за совершенные ими преступления.
Ответить
06.09.2017, 11:54
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Я много времени провожу в одной из соц сетей. И вот позавчера был пущен ролик "о выехавших на помощь братьям 500 талибан". Я смотрел паблики Чемкента (юга в основном). Знаете что пишут граждане рк в комментах? Примерно так: "амин... алаху акбар...и тому подобное". Нужно объяснять что это за помощники? Для меня картина проста: мусульмане, которых убивают, терроризировали местное население. И да, я согласен с мнением, что эти события очень напоминают Чечню 91-95 гг.
Ответить
06.09.2017, 11:36
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Там чистка. Да. Но это внутреннее дело независимого государства. Пусть разбираются сами. Считаю тему чистейшей провокацией на религиозной почве!!! Желание определенной "касты" начать новый масштабный пожар. Если желаете, можете конечно подключиться. Но мне достаточно для пониманию Каддафи и Хусейна.
Ответить
06.09.2017, 11:39
фото пользователя 1870
1870
Tony Montana, насчет кавказа похоже. И потом, личная мысль - уже какой раз современность дает урок нашим властям. Учтут ли. Чтобы бучу организовать надо только почву подготовить. Причин много - религия, экономика, коммуналка, коррупция. К большому сожалению - мы тоже почва.
Ответить
06.09.2017, 11:40
фото пользователя taxsist2
taxsist2
бизнес России и Бирмы, связи РФ с Китаем, подбрьюшье, попытка загнать в угол, попытка вовлечь, манипуляции,знаете много за эти дни информации, понятно там анализируют поумнее спецы чем диванные теоретики, с горизонтом на несколько лет или учитывая интересы стран которых тут вообще невозможно уличить в связях. утверждать можно,что вырезает постановочный диверс.группы, что армия спасения действовала по команде и т.д и т.п. Мы обсуждаем действия РФ, хотя молчат многие дрг страны, в т.ч с мусульманским большинством, в сетях да идет бурление,в группах и сообществах, закрытые процессы гораздо опаснее чем тот же митинг в Москве. также,как внутреннее гниение, чиряк, всегда должен процесс должен прорваться иначе он отравляет организм. Аналогию приводил с тем,что иногда пройти мимо можно, после это кем ты себя будешь ощущать не знаю.
Ответить
06.09.2017, 12:02
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Tony Montana Аллаху акбар, это нормально. Амин тоже(он и христианами практикуется), это термины, знаете когда мне кто-то говорит на вопрос аллаху алим или аллаху акбар не считаю это из ряда вон выходящим. Вы же не скажете если кто-то на вопрос, какая погода будет завтра или на этой неделе скажет да бог знает(аллаху алим), ааа усе понятно с Вами, мне кажется это глупо, по таким признакам пытатся,что доказать. Ну если только не пытаться внушить кому-то, опять же понятно,что первыми реагируют верующие мусульмане, практикующие веру, любой человек идентифицирует себя с кем-то,с сообществом,народом и т.д. и понятно,что в России чеченцы отреагировали, горячий народ, они в Украину кстати вызывались поехать защищать не мусульман, а русских. 
Ответить
06.09.2017, 12:14
фото пользователя taxsist2
taxsist2
у нас на югах есть поселки преимущественно или на севере преимущественно, были случаи когда местное население считало,что их терроризирует не коренное, к слову наша власть толерантна и гасит все эти проявления но время от времени слышим,что там казахи с теми подрались и тут. Внутренее дело государства когда оно борется с такими проявлениями,как детская смертность,суициды, ущемление по нацпризану и т.д но никаким боком никакое государства, даже суверенное не может,даже на своей территории объявить чистку в отношении мирного населения без суда и следствия это называется геноцид.
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06.09.2017, 12:12
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Tony Montana
Не считаю я нормальным одобрение такой помощи. Таксист, это не нормально!!! Эта организация, раз уж вы меня не верно поняли, ещё при царе гвидоне была признана оон террористической. И то, что 99% мусульман Казахстана пишут под такими постами своё согласие - это повод задуматься. Чеченцы вышли, ибо им сказали. Митинг был организован. Причём я вас уверяю, бОльшая часть москвичей узнали об этом митинге уже позже из соц сетей. Без чёткой организации все эти чеченцы сидели бы дома
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06.09.2017, 12:31
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