﻿ Подросток открыл стрельбу в школе

Подросток открыл стрельбу в школе

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Подросток открыл стрельбу в школе

Подросток открыл стрельбу в подмосковной школе в поселке Ивантеевка, передает РИА Новости.

В администрации Ивантеевки заявили, что в результате стрельбы пострадала учительница и три ученика. Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.

«Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан. В результате инцидента есть пострадавшие», - сообщил источник агентства.

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