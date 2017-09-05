﻿ Подросток открыл стрельбу в школе

Подросток открыл стрельбу в подмосковной школе в поселке Ивантеевка, передает РИА Новости.
В администрации Ивантеевки заявили, что в результате стрельбы пострадала учительница и три ученика. Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.
«Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан. В результате инцидента есть пострадавшие», - сообщил источник агентства.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.