﻿ Западные СМИ обсуждают снимки Владимира Путина на рыбалке (ВИДЕО, ФОТО)

В Сети появились фотографии с двухдневного отпуска президента России в Сибири.

Западные СМИ обсуждают фотографии Владимира Путина, сделанные во время рыбалки российского президента в Сибири, сообщает телеканал «Звезда».

Так, Daily Mail предполагает, что своим отдыхом глава РФ мотивирует граждан страны путешествовать по родным просторам.

А издание Time считает, что на кадрах с рыбалки Владимир Путин изображен спортсменом, любящим авантюры.

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал хорошую физическую форму в ходе своего мини-отпуска 1-3 августа.

Напомним, в четверг и пятницу глава российского государства посетил Дальний Восток, по пути он сделал двухдневную остановку в Сибири. Там президент занимался подводной охотой и рыбалкой, купался и загорал.