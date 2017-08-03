﻿ ​В России мужчина не покидал квартиру со времен распада СССР

В течение многих лет он не покидал свою комнату; из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР.

В Кировский районный отдел УФССП России по Санкт-Петербургу поступил исполнительный лист о выселении из квартиры социального найма пожилой супружеской пары, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В суд с иском к жильцам помещения обратилось ГУЖА. Причиной стало ненадлежащее состояние квартиры, до которого ее довела хозяйка жилплощади. Пожилая женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в своё жилище мусор с улицы. В результате пол двухкомнатной квартиры в доме на Дачном проспекте покрылся слоем хлама толщиной 1,5 метра.

В процессе ведения исполнительного производства стало понятно, что для исполнения судебного решения выселение придётся осуществить принудительно. Принимая во внимание возраст должников и состояние пожилой женщины, судебный пристав пригласил на место проведения исполнительных действий бригаду врачей. Когда они попали в квартиру, то обнаружили среди куч мусора истощённого пожилого мужчину – должника.

В течение многих лет он не покидал свою комнату; из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР. Мужчина незамедлительно был направлен в больницу. Саму виновницу «беспорядка» в квартире доставили в психиатрическую клинику.