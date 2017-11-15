﻿﻿ Говорите о латинице на тоях. Как студентам объясняли реформу казахского алфавита

Блогеры, политологи и оппозиционеры из столицы приезжали в Актобе, чтобы убедить народ в правильности перехода на латиницу. Их встречали с заранее подготовленными плакатами: «Aqto`be jastary latyndy qoldai`dy» – «Молодёжь Актобе поддерживает латиницу».

В университете им. Баишева собрались студенты, педагоги и команда из Астаны, в которой были в этот раз не провластные агашки, а политолог Ерлан Саиров, председатель ассоциации блогеров Казахстана Галым Байтук и оппозиционный политик Амиржан Косанов.

– Новый вариант латинского алфавита оптимальный. Я его поддерживаю, хотя я человек, который критикует власть. Мы приехали, чтобы узнать, как население реагирует на латиницу, а также донести, что этот переход политически обоснован, – сказал Амиржан Косанов [на фото], он известен и казахскоязычной, и русскоязычной аудитории критическими выступлениями в адрес правительства и депутатов. – Я понимаю, вашим бабушкам и дедушкам привыкнуть к латинице в психологическом плане будет сложно. Но если будем думать только о своих делах, то не будем единой страной. Мы должны думать о будущем детей, которые пойдут в детсад, школу, а затем поступят в университет. Трудности будут, но мы не должны думать только о себе, надо думать и о стране, и о ее будущем. Латинский алфавит ввели специально для вас. И поэтому ваша миссия донести до вашего окружения, что латиница нужна Казахстану. Вы должны об этом говорить своим родным, ведь наверняка среди них есть те, которые говорят: зачем эта латиница? Пойду лучше своими проблемами займусь. Когда будете ездить в аулы, ходить на тои, должны объяснять своим близким. Если не студенты, то кто?

Председателя информ­группы политолога Ерлана Саирова также периодически цитируют СМИ.

– Я хочу подчеркнуть: тот факт, что президент утвердил новый вариант латиницы, не означает, что приняты апострофы, которые и вызвали много шума. Введение латиницы будет длиться продолжительное время. Латинскую графику введем лишь после того, как латинский алфавит адаптируем к морфологии и синтаксису казахского языка. А пока мы встречаемся с населением, изучаем отклики. Уже побывали в Алматы, восточном и южном Казахстане, Атырау. Большинство жителей поддерживают латиницу, единственное, что вызывает полемику, – это апострофы, – прокомментировал Ерлан Саиров [на фото].

Корреспондент «Диапазона» спросил главу альянса блогеров Галыма Байтука, почему он поддержал решение властей.

– Я человек либеральных взглядов и нахожусь на острие реформ. Мы здесь поддерживаем не власть, а перемены в обществе, – заявляет Галым Байтук. – Мы создаем латиницу и после этого не пройдут отговорки: «казахский (язык) учить не будем». Тяжело ли будет людям старшего поколения? Они пусть останутся с кириллицей. Если хотят читать Пушкина, Абая на кириллице, то пусть, никто не будет мешать. Если захотят читать на русском, то, пожалуйста, ведь русский язык не переводят на латиницу. А мы создаем латиницу для новых поколений.

– Лично вас устраивают апострофы в алфавите?

– Я не фанат апострофов и диграфов, и эти вопросы будут обсуждать и пересматривать. Я фанат латиницы, самого проекта. Главное, что мы добились принятия латиницы, чтобы его не заболтали.

Для объективности стоит добавить, что судя по полемике в соцсетях, общественность Актобе далеко не сто­процентно поддерживает это решение.