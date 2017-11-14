﻿﻿ Как модернизируют сознание школьников в Актобе

Недавно довелось быть в жюри конкурса юных журналистов. Согласился из уважения к приглашающим и из любопытства: о чем же пишут школьники? Пишут о рухани жангыру (модернизация сознания), как выяснилось. Но обо всем по порядку.

Инициативные люди решили провести конкурс юных журналистов. Внутренняя политика облакимата поддержала и взяла это мероприятие под свой контроль. Выбрали роскошный ресторан с золочеными люстрами, пригласили чиновников, депутатов, блогеров и ведущего.

В конкурсе участвовали школы города (не школьники, а школы). Сначала показали видеоработы каждой школы, кадры были красивы и по качеству, и по ракурсу съемок. Однако выяснилось, что они просто взяты из Интернета, что очень расстроило кинорежиссера Серика Айтжанова, который оценивал эти работы.

В конкурсных статьях по удивительной случайности темы и даже мысли участников были из одного теста. В каждом тексте каждой школы обязательно цитата президента. Такое ощущение, будто соревновались, кто больше и круче найдет цитату Елбасы. В каждом тексте обязательно про модернизацию сознания. Будто выявляли того, у кого сознание быстрее отмодернизировалось. Было видно, что подростки писали не на те темы, которые им желанны и интересны.

Ведь на самом деле это поколение детей развивается гораздо быстрее, чем поколение 90-х и нулевых. И если ему дать возможность раскрыть потенциал, не ограничивая рамками «рухани жангыру», то, уверен, школьники дадут фору многим взрослым. В том числе и журналистам, привыкшим всю карьеру писать кому пожал руку аким области и какой объем продукции произведен.

Прочитав однотипные «журналистские» работы школ, пришел к выводу: ученики обладают критическим мышлением, умеют четко и ясно излагать мысли, поднимать актуальные темы, отстаивать гражданские права, но… Их «гасят» со школьной скамьи. Администрация школы смотрит на горотдел образования, тот пытается угодить акимату, в итоге никто не создает простор для развития свободной, конкурентоспособной личности.