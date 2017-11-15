﻿﻿ Религиозные фанатики запугивают учителей, требующих, чтобы в школе ходили без платков

Об этом акиму города Испанову на встрече рассказали журналисты и поинтересовались, как будут обеспечивать безопасность учителей. По их словам, в одной из школ города директор был вынужден обратиться в полицию. Учителей, которые требовали, чтобы девочки ходили в школу без платков, запугивали приверженцы нетрадиционного религиозного течения.

– Порядок для всех один, – сказал Ильяс Испанов. – Все, кто посещает школу, обязаны подчиняться правилам, которые действуют в школе. В городе было 180 школьниц, которые ходили в платках, 34 сняли и ходят, как все. О том, что учителей запугивают, слышу впервые. Если так всех пугать… К каждому учителю караул не поставишь. Если случай такой был, полицейские должны принять меры. Я возьму это под свой контроль, – пообещал аким города.