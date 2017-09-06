﻿ Солист «Иванушек» в шоке от роскошной гостиницы в Актобе

Солист «Иванушек» в шоке от роскошной гостиницы в Актобе

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Солист «Иванушек» в шоке от роскошной гостиницы в Актобе

На фото: Андрей Григорьев-Апполонов снял видео о пребывании в гостинице Актобе.

В фешенебельном отеле не работали телевизор и телефон, а у холодильника была вилка, которая никак не могла подойти к единственной розетке. Певец снял видео и выложил в Инстаграм.

В Актобе побывал «Рыжий» из «Иванушек Интернешенел». После выступления на свадьбе в ресторане «Юрта» Андрея Григорьева-Апполонова поселили в отеле на проспекте Санкибай батыра. «Рыжего» поразили условия в гостиничном номере, он показал их на видео и выложил пост в Инстаграм. Певец рассказал, что в номере не работал телефон. Вместо него администратор дала мобильник. А холодильник не смог подключить к сети, потому что у него была евровилка, а переходник к нему отсутствовал. Телевизор не работал, а фен почему-то лежал около дивана, а не как положено у зеркала. Ролик вызвал шквал эмоций у актюбинцев. Некоторые соглашались с критикой, но многие пользователи оскорбились и активно нападали на автора.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя operativ
operativ
"была евровилка" опять диапазон пишет о том в чем не разбирается. ну хоть бы гуглом воспользовались. европейским вариантом вилки мы как раз в большинстве и пользуемся.
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07.09.2017, 09:52
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Так вилка китайского образца вообще-то была, отсюда можно понять откуда "ноги" у холодильника растут!)))
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