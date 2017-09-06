﻿ Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

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Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата

Выяснилось, что рыжего «Иванушку» поселили в отеле «Рояль», принадлежит он семье депутата облмаслихата Аскара Садыкова.

Управляет гостиницей супруга депутата Калауша Садыкова [на фото], она же заместитель главы ассоциации рестораторов и работников гостиничного бизнеса Актобе. 6 сентября в том самом номере побывал и журналист «Диапазона». Телевизор работал, в холодильнике была вода, «лежачий» фен убрали, но телефон по-прежнему не работал. Интерьеры в отеле "богатые", претендуют не роскошь: диваны в стразах и шикарные люстры.

– Мы купили новую мебель, телевизоры, сделали перестановку. Поэтому чисто случайно этот злосчастный фен, который должен быть около зеркала, остался у дивана, переставить его забыли. Конечно, это накладка, человеческий фактор. По поводу розетки. Там был переходник на холодильник, но их часто воруют. А в этот день холодильник просто не подсоединили. Телевизор работал, его нужно было переключить в режим спутникового ТВ. Телефоны мы закупили, но бюджет мини-станции не был еще оплачен, поэтому они не подключены. Мы даем клиентам мобильные телефоны. Наш отель недавно начал работать, около года. Я рада замечаниям такого певца с большим гастрольным опытом. Я адекватно отношусь к критике, она нас подстегивает.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя 1870
1870
Прочтение вызывает пару ассоциаций:
1. "После драки - кулаками не машут".
2. "...адекватно отношусь к критике, она нас подстегивает" - Иногда движение вперед - следствие хорошего пинка сзади. Главное - чтобы это не стало привычкой.
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07.09.2017, 05:06
фото пользователя reader
reader
рада замечаниям - стыдно должно быть за свой бизнес, которому уже год, а не радоваться. Да и зачем нам сейчас ваши отговорки?
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07.09.2017, 08:51
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Как пишут на новостном республиканском портале в комментариях: "а с каких пор у нас депутаты свой бизнес имеют и причем в открытую об этом заявляют?")))
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07.09.2017, 09:48
фото пользователя Красава
Красава
А у нас все депутаты и власть имущие из бизнеса поднялись. Там нет бедных людей и простых работяг, одни хапуги.
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07.09.2017, 13:36
фото пользователя taxsist2
taxsist2
logovaldis принадлежит СЕМЬЕ, а не депутату, жена УПРАВЛЯЕТ. Скроее всего либо в доверительном управлении(если собственник) или принадлежит по факту кому нибудь другому. Вчера задался вопрсом,а почему туда поехали целая комиссия в числе зам.акима, т.н гость из Турции, который эксперт по отелям, и т.д и т.п для меня случай заурядный, такое может случится и в каком то ресторане, которое также пафосное, но  где менеджмент местный,хозяин/ка считающий себя т.н экспертом- ресторатором, доказать,что либо таким может лишь какой нить именитый гость,а если ты из числа местных заказчиков то твоя оценка не будет такого же эфекта,какой может быть от критики заезжей фанерной звезды, которая у себя на Родине уже потускнела давно.
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08.09.2017, 09:02
фото пользователя Legolas
Legolas
Это же тот который воюет с фермером за земли...

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/93183-kobdinskiy-fermer-zayavil-chto-ego-zemli-zahvatyvaet-deputat-oblmaslihata.html

Теперь всё понятно...
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