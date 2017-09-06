﻿ Машина сбила 7-летнего ребёнка на глазах у матери

Машина сбила 7-летнего ребёнка на глазах у матери

Автор:
Машина сбила 7-летнего ребёнка на глазах у матери

Он выбежал на дорогу в 10 метрах от перехода.

31 августа на перекрестке ул. Жанкожа батыра и Асау Барака автомобиль «Фольксваген» сбил 7-летнего ребенка. От полученных травм он погиб на месте. По информации очевидцев, ребенок выбежал на проезжую часть в 10 метрах от пешеходного перехода, авария случилась на глазах его матери. Водитель пытался избежать столкновения и врезался в дерево.

В пресс-службе ДВД сообщили, что за рулем «Фольксвагена» был 34-летний водитель, на него возбудили уголовное дело. Следствие выясняет, мог ли мужчина избежать наезда на ребенка.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.09.2017, 22:00
  
Аким, сотрудники школы и рабочий погибли в огне, спасая степь 1
06.09.2017, 16:39
  
2 человека погибли в степном пожаре в Актюбинской области 2
04.09.2017, 16:34
  
В Астане Lexus сбил трех школьниц на перекрестке
02.09.2017, 10:30
  
В результате ДТП автомобили едва не вылетели в реку
01.09.2017, 12:31
  
Аким сельского округа погиб в ДТП
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
Сколько не говори а взрослая беспечность, уносит жизни детей. Только особо тупым, не известно, что автомобильная дорога является местом повышенной опасности. И родители ведут детей через нее за руку, в том числе и более взрослых. Как же так ребенок, на столь опасном объекте как на детской площадке, где тоже бдительность родителей не лишнее. 
Ответить
07.09.2017, 11:49
Последние новости раздела
Солист «Иванушек» в шоке от роскошной гостиницы в Актобе 2
Хозяин отеля – звезды Инстаграм – депутат маслихата 6
Аким области поручил КНБ следить за постами в соцсетях 9
Аким, сотрудники школы и рабочий погибли в огне, спасая степь 1
Дело об изъятии органов без согласия родных закрыли
Нужно смело повышать тарифы на комуслуги - Нурсултан Назарбаев 9
Таксиста задушили и бросили в красной «Ладе»
Вертолёт Ми-8 разбился в Шалкаре
Поздравления первоклассникам принимаем до 4 сентября
Государственные газеты в Актобе печатались в типографии «беглого акима области» Бергея Рыскалиева