﻿ Пассажир выпал из кабины и попал под колёса цементовоза

Мужчина не был пристегнут ремнём безопасности. Он погиб на месте. Водителя приговорили к 6 месяцам колонии-поселения.

Трагедия случилась на орской трассе. Грузовик марки «Сканиа» с 20 тоннами цемента ехал в сторону Актобе, за рулем был 30-летний житель Орска. В пути пассажир цементовоза выпал из машины и попал под задние колеса этой же машины. Он погиб на месте от полученных травм. На водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Конкретно водителя обвиняли в том, что он не убедился, пристегнут ли ремнями безопасности его пассажир.

Водитель цементовоза Константин Костюков в суде рассказал, что услышал посторонний шум в задней части машины. Остановил машину, вместе с пассажиром обошли ее с двух сторон, но ничего не нашли. Пассажир предложил снова поехать и сказал, что будет на ходу прислушиваться, откуда идет звук, при этом он не пристегнулся ремнем безопасности. Водитель согласился, сам тоже в пути слушал посторонние звуки, потом увидел, как что-то промелькнуло под задними колесами, посмотрел вправо и увидел, что пассажира рядом нет. Остановил авто и обнаружил бездыханное тело в крови у задней части машины.

Родная сестра погибшего сообщила в суде, что простила водителя, претензий к нему не имеет. Суд Каргалинского района приговорил Константина Костюкова к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.