﻿ Охранников посадили за то, что «распяли» осуждённого

На фото: Уголовный суд. Трое сотрудников колонии-поселения Сухашев, Ержанов и Байманов предстали перед судом по обвинению в пытках. Всех троих суд отправил за решетку.

Отбывавшего срок в колонии-поселении пристёгивали наручниками к дверям камер, избивали. Избитый сбежал из колонии и сообщил о пытках в прокуратуру. Осуждённые сотрудники и их родные говорят, что пыток не было, а преступник их оговорил.

Осужденный за изнасилование Султанбек Нуржанов остаток срока отбывал в колонии-поселении. Там между ним и и. о. начальника контролерского отделения Даулетом Баймановым произошел конфликт. Нуржанов смотрел через окно на двери за очередью у КПП, осужденные собирались на работу. Байманов проходил мимо и сказал заключенному: «Кто пасет – тот … сосет». Нуржанов в ответ заметил, что «г-н капитан» не должен так грубо разговаривать. Это не понравилось Байманову, он ударил арестанта головой о стену, сказано в материалах уголовного дела. Руки Нуржанова пристегнули наручниками к двум соседним дверям камер и стали растягивать, причиняя тому невыносимую боль. Потом его переодели в желтую робу, как нарушителя, засунули в рот кляп и били. Байманов заставлял Нуржанова писать объяснительную, что претензий он не имеет, тот отказывался. Он попросился в туалет и в какой-то момент сбежал из колонии, преодолел два ограждения высотой в 3 и 5 метров. Добрался в прокуратуру и сообщил о пытках, говорится в материалах уголовного дела.

На Байманова и двух его помощников, контролера Дамира Сухашева и оперуполномоченного Гумара Ержанова возбудили уголовное дело по статье «Пытки». В суде потерпевший рассказал, как над ним издевались.

– Я спрашивал, за что со мной так поступают, не понимал, чего от меня хотят, – вспоминал Султанбек Нуржанов. – Байманов требовал, чтобы я написал объяснительную под его диктовку. Я говорил, что напишу как все было, а не так, как он хочет. Он завел меня в камеру, говорил, что если стану жаловаться, будет еще хуже, у него связи есть. Я понимал, что если напишу объяснительную, как он требовал, то меня вернут в колонию в Эмбу. А у меня до освобождения оставалось 4 месяца. Я принял решение, что надо бежать и обратиться в прокуратуру. Так думал: если останусь, то сделают инвалидом. Я попросился в туалет, пока сотрудники отвлеклись, перепрыгнул сначала деревянный забор, потом 4-метровое бетонное ограждение и упал в сугроб.

Подсудимые сотрудники вину в преступлении не признали.

– Мы защищаем права и интересы граждан, исполняем долг перед родиной, выполняем все нормативно-правовые акты, – говорил в прениях Байманов. – Мы забываем о том, что осужденные сами постоянно нарушают закон, потом обвиняют нас в пытках, хотят сделать крайними. Там все отбывают срок по приговору суда, и там далеко не ангелы. Осужденные должны доказать, что встали на путь исправления. Нуржанов это не доказал, он освободился по окончании срока. Он имел ряд взысканий, был предупрежден прокуратурой. Наши действия были законны. Обвинение утверждает, что мы опасны для общества. Но за всю свою карьеру, за 30 лет жизни я ни разу не представлял угрозу для граждан Казахстана.

Все трое просили оправдательного приговора. А адвокат Байманова уверяла суд, что он вообще не мог грубо выражаться, так как воспитывался в семье интеллигентов. Конфликт между ним и Нуржановым произошел на глазах у девушки последнего. И адвокат предположила, что Нуржанов просто хотел показать перед ней и другими осужденными, что не боится сотрудников.

3 августа судья Гульнар Тлепова огласила приговор. Дамир Сухашев и Гумар Ержанов получили по 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Даулета Байманова приговорили к 3 с половиной годам заключения. Сразу же после приговора резонансное дело в Фейсбуке прокомментировал руководитель аппарата прокуратуры области Жасулан Даулембаев:

– Оперативник, старший контролер и заместитель начальника оперативного отдела «распяли» осужденного в наручниках между дверями за то, что он «посмел» ответить на оскорбительные высказывания. Суд приговорил замначальника к 3 годам и 6 месяцам, остальных к 3 годам лишения свободы. Государство вырабатывает превентивные меры, но самым эффективным методом остается обеспечение неотвратимости наказания за пытки. Расследование пыток – одно из основных направлений работы спецпрокуроров, каждое сообщение о пытках проверяется.

Родственники осужденных не согласны с обвинительным приговором, об этом заявили в Инстаграм. Они считают, что Нуржанов чтобы уйти от ответственности за побег из колонии «посадил в тюрьму 3 сотрудников». Они обвинили прокуроров в том, что те стремятся сделать показатели. Сотрудники колонии никого не пытали, а лишь использовали наручники, говорят родственники осужденных.