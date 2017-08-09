﻿ Зятя известной юриста-мошенницы посадили на 8 лет

Антон Макидон помогал сестре своей жены обманывать актюбинцев и оставлять их без жилья. Долгое время он был в розыске, на его поиск государство потратило почти 2 млн тенге.

Осенью прошлого года в Актобе за руководство организованной преступной группировкой и мошенничество к 9 годам лишения свободы приговорили скандально известную в Актобе юриста Ирину Гурко. В ОПГ входили нотариус Айтуган Актанов, сожитель Гурко Олег Череватый и ее зять Антон Макидон. Актанов получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, Череватый – 6 лет.

По информации следствия, с 2006 года Гурко давала деньги под проценты под расписку, а после полного возврата долга искала причины, чтобы не возвращать расписку. Спустя время она обращалась в суд, предъявляла расписку и взыскивала сумму повторно. В долг давала только тем, у кого было имущество. Или же к сроку возврата Гурко исчезала, должник не мог вернуть деньги, а позже она взыскивала с него долг вместе с неустойкой. С должниками заключали новые договоры, искусственно увеличивая суммы.

Также Ирина Гурко занимала большие суммы под залог недвижимости. Нотариус Актанов оформлял сделку так, чтобы она была выгодна Гурко, добавляли туда пункт о внесудебной реализации залогового имущества, если должник не мог вернуть вовремя долг. При этом условия договора должникам не разъяснялись. Когда должник не мог вернуть долг, Антон Макидон подавал объявление о проведении торгов залогового имущества. Эти торги объявлялись несостоявшимися, имущество переходило в собственность кредитора, в даном случае Ирины Гурко. После недвижимость оформлялась на сожителя Гурко Олега Череватого, он выступал в роли добросовестного покупателя.

В уголовном деле юриста Гурко больше 10 потерпевших, сумма ущерба на десятки миллионов. И если Гурко, Актанов и Череватый получили сроки за решеткой, то зять Антон Макидон числился в международном розыске, задержали его в России. Судили его лишь недавно. Антон Макидон вину в преступлениях не признавал. Утверждал, что сначала старшая сестра его супруги Ирина Гурко предложила ему работу водителем, а затем попросила представлять ее интересы во внесудебной реализации залогового имущества. Он изучил законы и считал, что все легально.

– Проводил процедуру внесудебной реализации, подавал объявления, затем торги в связи с отсутствием покупателей оформлялись как несостоявшиеся, и имущество обращалось в собственность, – объяснял в суде свою работу для Гурко Антон Макидон.

Он уверял суд, что от следствия не скрывался, из Казахстана уехал легально. Суд решил, что Антон Макидон виновен в мошенничестве и участии в ОПГ. 26 июля Антона Макидона приговорили к 8 годам лишения свободы. Также суд обязал его возместить государству процессуальные издержки в размере 1 млн 727 тыс. тенге. Именно столько потратили на командировочные и прочие расходы по розыску Антона Макидона.