﻿ Женщина напала на 80-летнюю старушку и забрала пенсию

33-летняя женщина узнала, когда бабушка получила пенсию и напала на неё. Забрала последние 15 тысяч тенге. Старушка осталась без денег и не могла отдать долг в магазине, но почти месяц она молчала об ограблении.

Циничное преступление произошло в селе Калиновка Кобдинского района. 80-летняя старушка возвращалась из магазина домой, в руке держала 15 тысяч тенге. В переулке на нее напала женщина, повалила на землю и разжала ладонь старушки, в которой были 15 тысяч тенге. Забрала деньги и убежала. Бабушка не сообщила о нападении в полицию и пошла домой. Лишь спустя месяц она рассказала сыну, что на нее напала сожительница внука. Решили написать заявление в полицию.

Обвиняемая в грабеже престарелой родственницы жительница села Калиновка 33-летняя Екатерина Погодаева свою вину признала. Говорила, что знала о том, что бабушка получила пенсию, поэтому решила ограбить ее. Старушка сообщила суду, что простила свою обидчицу, 15 тысяч тенге ей вернули, просила не лишать родственницу свободы.

С учетом прощения потерпевшей суд решил, что Екатерина Погодаева может исправиться без изоляции от общества. Суд приговорил ее к 3 годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Приговор в законную силу пока не вступил.