﻿ Полиция извалялась в нефти и черной икре - главный полицейский области устроил нагоняй подчинённым

На фото: Руководитель ДВД Махамбет Абисатов перечислил уголовные дела, возбужден ные на сотрудников полиции, и указал своим подчиненным, что надо работать честно, чтобы вернуть доверие народа.

Разбор полётов прошёл на заседании общественного совета. Полицейские обсуждали чёрную икру, оргии и «бакшиш».

4 августа на заседании общественного совета в ДВД Актюбинской области начальник полиции Махамбет Абисатов раскритиковал своих подчиненных

На заседание общественного совета пригласили полковника в отставке Сейткали Кулушева, директора института экономики и права университета им.К.Жубанова. Речь перед начальниками районных и городских отделов полиции профессор Кулушев начал с того, что он состоит в 17 общественных объединениях области.

– Я слежу за тем, какие идут реформы, имею большой опыт работы в этой системе, общаюсь со многими коллегами. Многие из сидящих здесь мои бывшие студенты, – сказал профессор. – Сейчас поменялось практически все в сфере нашей деятельности: СМИ, Интернет. Если происходит что-нибудь, весь Интернет, вся республика шумит… Помните, в Уральске фото офицера с женщиной, любительский снимок выставили в Интернет, то есть идет прозрачность.

Свою мысль профессор подвел к тому, что с этики начинается отношение граждан к полицейским.

Совет состоялся «из-под палки»

Начальник ДВД Актюбинской области Махамбет Абисатов признался, что заседание общественного совета состоялось «из-под палки»:

– Мы наняты обществом и оказываем услуги в сфере правопорядка. Соответственно, должны априори соблюдать этот закон, подавать людям пример. Приказом начальника ДВД общественный совет был создан 17 марта 2016 года. Прошло полтора года и только сегодня проходит первое заседание общественного совета, которое я заставил из-под палки собрать. Почему так происходит?

Начальник полиции сообщил: 51 человек из Мугалжарского РОВД были наказаны, а это треть личного состава. Такая же ситуация наблюдается в Мартукском, Шалкарском РОВД. Все больше сотрудников увольняют по отрицательным мотивам. Наибольшее количество уволенных в Илекском – 7 человек, рота дорожно-патрульной полиции МПС – 5 человек, Хромтау – 3 человека, по 2 уволенных – в УВД города и батальоне ДПС города, в Алгинском РОВД, по одному в Заречном, Мартуке, Уиле.

– Командиры не смотрели, кто и чем занимается, не контролировали, не занимались воспитательной работой, – говорил начальник ДВД Абисатов. – Теперь будет уволено еще 5 человек из УБОП. Почему вы их не уволили за совершение грубейшего нарушения закона? Нас не интересует судебное решение. Достаточно, что они арестованы. Они дискредитировали систему. Вместо них надо брать новых, честных, кто будет работать на благо государства.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДВД Алимжан Базикенов поднялся с места, услышав о своих подчиненных: сейчас замначальника УБОП Абай Давлетов и 4 оперативника находятся в следственном изоляторе КНБ. Давлетова и его подчиненных подозревают в превышении должностных полномочий и вымогательстве денег у торговцев икрой.

В этом году известно о 19 фактах нарушения этического кодекса, в ДВД поступило 601 заявление.

– Я больше всех вас, своих заместителей, принимаю людей на личном приеме, решайте проблемы людей, а не собственные проблемы! Встречайтесь с людьми, разговаривайте, и вы много интересного услышите о деятельности подчиненных! Внимательно читайте все жалобы.

Потерпевшей самой предложили расследовать кражу

Глава полиции обратился к начальнику Заречного отдела полиции Канату Блимову и зачитал письмо актюбинки о квартирной краже.

– «Приехали ко мне опер и следователь, дали мне задание: сделаешь поквартирный обход, обойдешь все ломбарды и скупки, посмотришь, есть ли там украденные у тебя вещи, очертишь круг подозреваемых и придешь нам доложишь. Я добросовестно выполнила их поручения, но теперь уже месяц хожу в отдел, чтобы доложить о результатах оперу и следователю, но их нет на месте. Они от меня скрываются», – прочитал Абисатов. – Кто вас учил так раскрывать преступления? Это хамское отношение к людям, плевок в душу. Нужно было эту заявительницу, опера и следователя сюда позвать, чтобы они отчитались перед нами, а вы приносите мне представление на присвоение им очередного звания. Скажите, за что? Садись, Блимов.

В этом году 21 сотрудника полиции привлекли к уголовной ответственности, они замешаны в 18 преступлениях.

– 9 полицейских за превышение власти. Власть она не для того, чтобы права качать, а чтобы защищать людей. Привлекали за взятки, злоупотребление служебными полномочиями, хулиганство, мошенничество, грабежи, ДТП, неповиновение при задержании. Практически весь Уголовный кодекс наши люди нарушили. Как смотреть людям в глаза после этого? – задал риторический вопрос Махамбет Абисатов и снова обратился к присутствующим. – Конкретной работы с людьми нет! Поэтому личный состав вместо вечерней работы, чтобы охранять покой людей, пьянствует по злачным местам, ездят без документов и попадают в ДТП или в ЧП.

– В этом году у нас 7 осужденных. Почему только одно выездное судебное заседание состоялось? Это требование руководства МВД. Облсуд идет к нам на встречу. Чтобы для всех это было уроком, не делай так – не окажешься на скамье, – говорил Абисатов. – Телефон доверия абсолютно не работает! Они не верят, поэтому идут в прокуратуру, в финпол, КНБ. Не верят, что вы сами можете избавиться от этой грязи.

Кто занимается пытками? Тот, кто боится преступников

Следующей темой обсуждения была привокзальная площадь. Критика в этот раз была в адрес начальника Илекского отдела полиции Дениса Белова.

– Когда вы наведете порядок на привокзальной площади? Сколько жалоб на привокзальную площадь! День и ночь проститутки там, квартиры для часовых и посуточных этих утех сдаются. Вы сами поселитесь на привокзальной площади. То поезда не дают спать, то пьяный шум, драки, оргии.

Свою порцию критики получил и начальник роты дорожно-патрульной полиции МПС за 5 человек, которые, вместо того чтобы контролировать скоростной режим и порядок на дорогах, искали «бакшиш».

Троих сотрудников полиции Хромтауского РОВД уволили, они получили срок за пытки.

– Пыток не было, – сказал Самат Аманжолов начальству.

– По Конституции человек считается невиновным, пока его вина не будет установлена судом. Есть вступивший в силу приговор суда, – начал глава полиции Абисатов в ответ на его слова. – Кто занимается пытками, знаешь? Тот, кто не готов бороться с уличным бакланьём, семейными дебоширами, кто трусливо прячется в подворотне, а когда к нему в кабинет человек попадет, начинает силу показывать. Геройство – это ты идешь один и спасаешь девушку или старика от толпы хулиганов. А не когда втроем показывают силу над задержанным, а он сидит беспомощный, как в клетке. Где контроль, где руководители? Нет, ему пришлось идти с синяками к прокурору и показывать, как его истязают. Ты внутренне не готов осудить гадский поступок своих подчиненных. На тебе тоже доля вины лежит.

Офицеры попались на икре

Затем подниматься с места пришлось начальнику УБОП Алимжану Базикенову. Начальник ДВД припомнил ему, как был против того, чтобы назначать Абая Давлетова его заместителем, три раза отказывался подписывать приказ о назначении Давлетова.

– Взял ты его к себе заместителем, так он в течение 3 месяцев сам сел и четверых высших офицеров подполковников за собой утянул. Бросились крышевать черную икру! В прошлом году весь ДВД в нефти извалялся, в этом году в икре извалялись! У одного сидящего под стражей отец умер. Мать в тяжелом состоянии. Вот цена вопроса: 5 офицеров 50 тысяч тенге взяли, килограмм икры. Ты как руководитель куда смотрел?

Также Абисатов рассказал присутствующим еще об одном сотруднике полиции, который пил водку с друзьями до утра. А потом сломал челюсть гражданскому, при задержании побил своих коллег-полицейских.

– Раньше была в милиции поговорка: выпил кружку пива – не наводи общественный порядок. Сейчас наоборот: выпьют и начинают права качать! – высказался Махамбет Абисатов.

Своим подчиненным начальник полиции ДВД области Абисатов посоветовал внимательнее читать жалобы граждан.

– Это крик души. Вы не вернете доверие людей пиар-акциями и флэшмобами. Доверие – это когда обратишься к вам и в любое время дня и ночи получишь помощь и справедливость.