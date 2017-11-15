﻿﻿ Футболисты «Актобе» с сентября не получают зарплату

Футболисты не могут получить деньги с сентября. Гендиректор клуба объяснил, с чем это связано и как будут решать проблему.

– Да, долги по зарплате есть, но недопонимания нет. Футболисты поняли ситуацию. Со всеми мы обязательно рассчитаемся, проблем не будет. Из-за чего возникли долги? В этом году не удалось начать работу на стадии планирования бюджета, штатного расписания и других важных моментов. Сейчас нужно спланировать все так, чтобы видеть будущее клуба. Это касается и предыдущих долгов, – заявляет гендиректор ФК «Актобе» Максат Тюмалиев. – Единственный игрок, который вышел с письменной претензией, «что за каждый день просрочки я хотел бы получить проценты», стал вновь Фог-Поррье. Остальным игрокам я благодарен, что относятся к данной ситуации с пониманием.

Напомним, из-за невыплаты денег за ноябрь и декабрь 2015 года и за расторжение контракта в суд на ФК «Актобе» подали бывшие игроки «красно-белых» Маркос Пиззелли, Асхат Тагыберген, Чиприан Дяк. Также есть долги у клуба перед Данило Неко, Айоделе Аделейе, Сергеем Ковальчуком, Юрием Логвиненко, Виктором Дмитренко, Андреем и Дмитрием Мирош­ниченко.