﻿ Место на кладбище – 100 000 тенге

Место на кладбище – 100 000 тенге

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Место на кладбище – 100 000 тенге

На фото: 1 500 возмущенных жителей Курайли протестуют против передачи кладбища в частные руки, которые будут хоронить задорого. Сельский акимат обещает снизить цены. || Фото автора

Кладбища в Курайли отдают в частные руки. Жители возмущены, что чиновники их не предупредили, а с аксакалами села не советовались. Частники хотят брать 100 тысяч за одну могилу.

4 года назад акимат уже запрещал хоронить там: кладбище переполнено. Но жители отстояли, увеличили площадь и за свой счет облагородили. Затратили более 400 тысяч тенге. В этом году акимат города решил передать кладбища в Курайли в доверительное управление, выставили его на тендер. Победитель ТОО «Единый центр ритуальных услуг» предлагает жителям платные услуги. Средняя цена их работ за одну могилу – 100 тысяч тенге. Жители в шоке, их даже не предупредили. В селе живут пенсионеры и люди с временной работой, денег у них нет.

– Почему с населением не советуются? Как мы будем везти тело на другое кладбище? Еле находим машину, чтобы к этому кладбищу привезти, – негодует Роза Какимова.

– Наши дети с трудом находили деньги, чтобы хоронить родных, а теперь откуда они найдут 100 тысяч? А еще садака, оплата услуг муллы. В селе нет работы, – сокрушается Касымтай апа.

В комиссию, которая передала сельское кладбище, вошли замакима Актобе Нагымжан Алдияров, акимы Курайлин­ского, Каргалинского, Благодарного, Саздинского, Нового сельских округов, главы отдела финансов и ЖКХ города, эксперт палаты предпринимателей.

– Комиссия, передавая кладбища в доверительное управление, не учла мнение совета аксакалов. Совет аксакалов такой же орган, входит в состав сельского акимата и представляет интересы жителей, – напоминает местная жительница Валентина Андреевна.

– Мы собрали подписи 1 500 человек, которые против передачи частникам. В июне провели тендер и только в августе, когда тендер вступает в законную силу, нам сообщают о передаче кладбища. Они изменили статус с земель общего пользования. А землями общего пользования может распоряжаться совет аксакалов, – возмущается Федор Гриценко.

Также жители расстроены, что аким Курайлинского сельского округа не договорился с частником, чтобы снизили цены. По прейскуранту, ручная копка ямы стоит 65-70 тысяч тенге, копка ямы и предоставление материалов – 105-110 тысяч.

– К сожалению, мы ничего не решаем, мы относимся к горакимату, все решают в городе. Конкурс проводился открыто, участвовало 6 лотов. Мы хотим, чтобы на территории кладбищ был порядок. Сейчас люди хоронят, как вздумается. А ТОО давно занимается этими услугами. Что касается цен, они готовы делать ветеранам скидки и бесплатно хоронить, если нет средств, – прокомментировал замакима сельского округа Аманбек Шалабаев.

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Все комментарии (21):
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фото пользователя dimdimych
dimdimych
Гады, на людском горе решили нажиться! Уже не знают как с народа последние деньги вытянуть. Почему в таком деле не провели собрание с жильцами? Или вся эта комиссия позаботилась как побыстрее набить себе карманы. Откаты жить спокойно не дают? am
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07.09.2017, 12:18
фото пользователя ферзя
ферзя
К сожалению на стихийных кладбищах не редко встречаются следы вандализма. Воруют все железное, медное  и кирпичное для продажи. Люди же хотят что б могилы родных были не тронуты и не прозябали бы в мусоре.Потому некоторые предпочитают ограждение и сторожей с уборщиками. А это бесплатно не сделать.  Другое дело что должна быть альтернатива и выбор. Наша земля к тому расспологает. 
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07.09.2017, 12:27
фото пользователя dimdimych
dimdimych
ферзя, это кладбище не стихийное. его в пример городскому надо ставить. за ним были закреплены люди, которые следили за чистотой и порядком и никто не жаловался на бардак. вы не видели его, не пишите так.
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07.09.2017, 12:34
фото пользователя ферзя
ферзя
именно это кладбище я не называл стихийным Оно не одно в округе города. Но согласитесь. когда там появится город, всех этих проблем не избежать. 
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07.09.2017, 12:39
фото пользователя dimdimych
dimdimych
это поселок, какой город https://www.youtube.com/watch?v=r9XlWr87Rh0&t=3s посмотри видео
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07.09.2017, 12:43
фото пользователя ферзя
ферзя
Как то лет пять назад побывал на ГМЗ  Жуткое и обидное зрелище. В 98 поймали недалеко от города людей что разбирали мазар под строительство сарая. не подростки. К сожалению пригляд необходим. и если в курайли будут хоронить горожане города там рано или поздно начнется бардак и мусор Увы это факт что наблюдаю на основном кладбище на Кирпичном хоть его и убирают
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07.09.2017, 12:44
фото пользователя ферзя
ферзя
Не рассказывайте мне его место нахождение Кирпичный тоже поселок. И этот я знаю. нет нет бываю. И к Вашему сведению курайли в акурат в пригородской зоне и относится к городу Актобе В его состав входят Орлеу ( Россовхоз) где я бываю каждый день. 
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07.09.2017, 12:48
фото пользователя Красава
Красава
Я ликвидации бардака и мусора можно  смело использовать отряд  Жасыл Ел.
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07.09.2017, 13:45
фото пользователя sh_volodya
sh_volodya
"Гады, на людском горе решили нажиться!" - точно , чтобы их самих на ихнем же , за 100 тыщ, хоронили.
Правильно говорили в Казахстане только паразитический бизнес процветает.
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07.09.2017, 12:27
фото пользователя dimdimych
dimdimych
те, кто это сделал для них 100 тыс. не деньги
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07.09.2017, 12:39
фото пользователя taxsist2
taxsist2
нормальный бизнес, люди срут, жрут и умирают независимо от своего статуса и т.п. бизнес на гавновозе,продуктах и ритуальных услугах будет в любом случае иметь своих клиентов, может не будешь миллиардером но на хлеб с маслом будет хватать. В бестамаке на кладбище сходите для интереса, там некоторые могилы стоят больше чем некоторые квартиры. Недавно хоронили там своих близких,обычно сами копаем, родственников много,тут просто со временем была загвоздка и решили нанять, копатели там постоянно присутствуют. за 100-150,что входит? если копать, потом кирпичами обложить и установить надгробие, примерно выходит в 100- может меньше можно, где-то сэкономить.
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07.09.2017, 15:34
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Согласен,что передача кладбища в частные руки должно быть с согласия местного населения, если местное население выразило свое несогласие тендер должен быть признан недействительным. Куда прокуратура смотрит? есть отчет у них в ГП по жалобам, вопросам вызвавшим общественный резонанс или 1200 подписей это весь поселок недостаточно,чтобы внести предписание или протест?
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07.09.2017, 15:44
фото пользователя ферзя
ферзя
Я думаю что проблемы чиновники создают на пустом месте. У нас нет перенаселения и проблем с землей. А вот на городских кладбищах действительно мест уже нет. И городу давно пора создать их вблизи города. Но совсем не обязательно на местах захоронения. 
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07.09.2017, 12:22
фото пользователя Legolas
Legolas
Откуда такие расценки...? Навскидку, где-то на 300% завышены...
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07.09.2017, 12:30
фото пользователя ферзя
ферзя
Вообще я думаю что расценки взяты с потолка или из усеков. Кладбище еще в проекте Откуда там такие ценники? 
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07.09.2017, 12:36
фото пользователя dimdimych
dimdimych
какой проект? оно действующее!!! еще с 30-х годов!!!
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07.09.2017, 12:37
фото пользователя dimdimych
dimdimych
расценки тупо взяты с городских. https://www.youtube.com/watch?v=r9XlWr87Rh0&t=3s посмотрите это видео. люди все говорят как есть, но на их мнение наплевали
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07.09.2017, 12:37
фото пользователя taxsist2
taxsist2
расценки привел выше, расценки такие да в городе.  dimdimych правильно говорите, что должно быть согласовано с Вами(если местный житель поселка), смело пишите в Генеральную прокуратуру если областная бездействует жалобу, укажите если власти бездействуют по Вашим обращения, очень быстро ребята там реагируют. негоже когда распоряжаются захоронениями наших предков без согласия их потомков. Вот номер 115 колцентра, держите нас в курсе, я лично поддерживаю местное население, надо будет вообще не нужны частники, раз сами обеспечивают, видимо хотят поблизости от города кто-то себе бизнес наладить.
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07.09.2017, 15:48
фото пользователя Красава
Красава
Грубо говоря на вскидку  летом  выкопать яму 1,5-2*2 будет около 10-15 тыс. тенге, зимой  конечно дороже.
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07.09.2017, 13:43
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Красава люди хоронили до этого времени как-то, и зимой и летом помирают и выходили из ситуации, есть местные копатели,зимой было и мороз под 30 копали, трудно конечно, а что делать, топят покрышки, трактор подтягивают. Эти частники которые выиграют тендер тоже наймут из местных,свою шапку будут снимать от копания, может ограждение будет, там пару мусорных баков,что там еще надо? и будут обеспечены т.к человек помирает по любому, вопрос когда наполнится кладбище, за его содержание будут отвечать?
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07.09.2017, 16:00
фото пользователя Legolas
Legolas
Хотите побродить по кладбищу Пер Лашез (Pere-Lachaise) в Париже...

http://www.pere-lachaise.com/perelachaise.php?lang=en

В Курайли наверно тоже такой же сервис будет...
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07.09.2017, 14:38
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