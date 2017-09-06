﻿ Откройте окна – будет меньше вони, пыли и преступности - экс-вице-министр Мурат Абенов

На фото: Встреча общественников, блогеров и представителей власти в неформальной обстановке. Обсуждали разные темы, в том числе и проблему воздуха в Актобе. || Фото автора

Экс-вице-министр образования, ныне блогер Мурат Абенов предложил сделать Актобе городом открытых окон. Идея к нему пришла после сообщения местной власти, что в городе больше нет вони.

В новом дворце школьников в неформальной обстановке встретились общественные организации Актобе, блогеры и представители власти. Обсуждали злободневную тему зловония. Гостем был казахстанский блогер Мурат Абенов. Обсуждая проблему экологии, замакима области Кайрат Бекенов и представители общественности не без гордости рассказывали, что приняли эффективные меры против вони, которая царила месяц назад. И даже в знак доказательства Бекенов открыл форточку в помещении, где проходила встреча. Впечатленный рассказом о борьбе с вонью экс-вице-министр образования вспомнил о теории разбитых окон.

– Когда-то в Нью-Йорке была очень высокая преступность, каждый день разбивали окна. Но новый мэр [Рудольф Джулиани. – Прим. авт.] все изменил. Каждый день разбивают окна и каждый день ставят новые. И когда стали постоянно ставить стекла, их перестали разбивать. Преступности стало меньше, город стал преображаться. И Нью-Йорк, где когда-то был бардак, стал чистым городом, – говорил Мурат Абенов. – А что если создать в Актобе проект «Город открытых окон»? Мы когда-то объединились из-за вони. Все мы – бизнесмены, чиновники, обычные граждане – сидели с закрытыми окнами. Потом мы объединились в борьбе с вонью. И теперь, когда вони нет, чтобы нам было приятно дышать, мы открываем окна. Проект «Город открытых окон» стал бы для Актобе брендом. Мы не закрываем окна, как Грузии или в Бундестаге – все прозрачно. Так и меньше преступности будет, и меньше пыли, и больше доверия.

Идею Абенова актюбинские общественники поддер­жали. А после собрания организаторы решили провести на улице опрос горожан, заметили ли они, что воздух стал чище. Журналисты предложили опросить жителей Шанхая и Жилгородка, где вонь ощущается сильнее. Но опросили прохожих в районе «Капитал Плазы». Мнения респондентов разделились: кто-то говорил, что вонять перестало, другие утверждали, что вонь все еще появляется.