﻿ Откройте окна – будет меньше вони, пыли и преступности - экс-вице-министр Мурат Абенов

Откройте окна – будет меньше вони, пыли и преступности - экс-вице-министр Мурат Абенов

Автор:
Откройте окна – будет меньше вони, пыли и преступности - экс-вице-министр Мурат Абенов

На фото: Встреча общественников, блогеров и представителей власти в неформальной обстановке. Обсуждали разные темы, в том числе и проблему воздуха в Актобе. || Фото автора

Экс-вице-министр образования, ныне блогер Мурат Абенов предложил сделать Актобе городом открытых окон. Идея к нему пришла после сообщения местной власти, что в городе больше нет вони.

В новом дворце школьников в неформальной обстановке встретились общественные организации Актобе, блогеры и представители власти. Обсуждали злободневную тему зловония. Гостем был казахстанский блогер Мурат Абенов. Обсуждая проблему экологии, замакима области Кайрат Бекенов и представители общественности не без гордости рассказывали, что приняли эффективные меры против вони, которая царила месяц назад. И даже в знак доказательства Бекенов открыл форточку в помещении, где проходила встреча. Впечатленный рассказом о борьбе с вонью экс-вице-министр образования вспомнил о теории разбитых окон.

– Когда-то в Нью-Йорке была очень высокая преступность, каждый день разбивали окна. Но новый мэр [Рудольф Джулиани. – Прим. авт.] все изменил. Каждый день разбивают окна и каждый день ставят новые. И когда стали постоянно ставить стекла, их перестали разбивать. Преступности стало меньше, город стал преображаться. И Нью-Йорк, где когда-то был бардак, стал чистым городом, – говорил Мурат Абенов. – А что если создать в Актобе проект «Город открытых окон»? Мы когда-то объединились из-за вони. Все мы – бизнесмены, чиновники, обычные граждане – сидели с закрытыми окнами. Потом мы объединились в борьбе с вонью. И теперь, когда вони нет, чтобы нам было приятно дышать, мы открываем окна. Проект «Город открытых окон» стал бы для Актобе брендом. Мы не закрываем окна, как Грузии или в Бундестаге – все прозрачно. Так и меньше преступности будет, и меньше пыли, и больше доверия.

Идею Абенова актюбинские общественники поддер­жали. А после собрания организаторы решили провести на улице опрос горожан, заметили ли они, что воздух стал чище. Журналисты предложили опросить жителей Шанхая и Жилгородка, где вонь ощущается сильнее. Но опросили прохожих в районе «Капитал Плазы». Мнения респондентов разделились: кто-то говорил, что вонять перестало, другие утверждали, что вонь все еще появляется.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя Fortuner
Fortuner
Дяденька совсем гонит? Зачем приплетать "Теорию разбитых окон", если он не понимает в чём она заключается? Не в том, что окна перестали разбивать, потому что заместо разбитых стали ставить новые, а в том, что в криминальном Нью-Йорке 80-х преступность искоренилась именно действиями властей, мэром, полицией.  В случае нашего города, борьба с вонью - это задача властей. А дяденька советует: "откройте окна, сидите вдыхайте! Вонючий воздух будет проникать к вам в дома, офисы, лёгкие, и меньше оставаться в атмофере, тем самым будет меньше вонять." Его теория заслуживает нобеля! Вони мож и меньше стало, а пыль куда делась? Утром забыл закрыть окно - вечером весь подоконник не то что в пыли, в ПЕСКЕ!
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07.09.2017, 10:23
фото пользователя ферзя
ферзя
Да из за отсутствия  вони не стоит вдыхать воздух города, дышать угаром феропылью и другими мене замечаемыми загрязнениями. Здоровье увы не починят и даже легкие не почистят. Прозрачный воздух содержит еще кучу вредных веществ. Привыкнуть легко, а вот последствия не устранить.Выезжайте за город и дышите тем чем положено. У некоторых не выезжающих за город, начинает кружится голова за городом, так как поток кислорода значительно выше. Живущим за городом в городе прибывать тяжело. 
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07.09.2017, 11:11
фото пользователя Legolas
Legolas
Они просто не знают какой он действительно чистый воздух...

p/s: Что они будут делать если зловоние опять проявит себя...?
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07.09.2017, 12:06
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Не знаю, чем и как дышит товарищ блогер и от чего ему так "приятно дышать", но вся остальная живность в городе помимо сероводорода, ежедневно вдыхает еще половину таблицы Менделеева вместе с пылью, гарью с полигона, выбросами с заводов и выхлопными газами от авто.
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