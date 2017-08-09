﻿ Народный репортёр. На крыльце клуба установили биотуалет

В жилом доме №81 по ул. Кунаева есть пристройка, а в ней игровой клуб. На крыльце клуба установили биотуалет! Взрослые мужики играют, смотрят футбол и ходят в туалет на крыльце. На улице жара, еще и эта вонь. А рядом соседи, детский сад.

Место: ул. Кунаева.

Дата: август 2017 года.

Автор: жильцы домов №81, 82, 83. 84.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14